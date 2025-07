Turista polacco annega a Trappeto, due amici salvati dai bagnini

È sparito tra le onde poco prima delle 14 di mercoledì, mentre nuotava con gli amici un gruppo di turisti polacchi in vacanza a Trappeto. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato solo dopo molte ore di ricerche con l'ausilio di mezzi aerei e navali. Era sul fondale a meno di quattro metri di profondità. Si chiamava Jan Stanislav Kantor e aveva 33 anni, stroncato da un malore mentre faceva il bagno, o forse annegato dopo essere stato trascinato dalle correnti che in questo golfo possono essere insidiose. Quando i bagnini del lido Surfers Paradise sono intervenuti vedendo in acqua gruppo di amici in difficoltà dell'uomo non c'era più traccia. "Noi abbiamo solo visto due ragazzi e abbiamo salvato quelli. Il terzo non l'abbiamo mai visto. La mia teoria è che era già affondato molto prima dal salvataggio. sostenevano quelli che abbiamo salvato ci hanno detto dopo che non sapevano nuotare. Ieri il mare era molto diverso da oggi". Cosa consiglia ai Bagnanti? "Un po' di cautela, la bandiera rossa c'era, di fare attenzione, rispettare le regole. Le regole sono chiare, nonostante l'ammonimento loro continuavano a stare in acqua. Persone che conoscono questo mare lo sanno e stati richiamati, non si gioca col mare". Palermo. .