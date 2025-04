Uccide un diciassettenne a Francofonte, omicidio per gelosia

La discussione era cominciata all'interno di un locale è proseguita in strada in quella che qui chiamano la via dei pub Era passata da poco la mezzanotte la sera della vigilia di Pasqua, quando Francesco Milici, 22 anni, ha tirato fuori un coltello e ha colpito più volte Nicolas Lucifora 17 anni cinque volte per l'esattezza, secondo quanto accertato dal medico legale alla schiena, al torace e ad una gamba, soccorso dai sanitari del 118. Nicolas è morto in ambulanza durante il trasporto. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Siracusa e quelli di Augusta hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza e hanno sentito a lungo i ragazzi che erano qui sabato sera. Milici ha confessato dopo ore d'interrogatorio era geloso delle attenzioni che Nicolas sembrava aver rivolto alla sua fidanzata. Una ragazza di 17 anni dovrà rispondere di omicidio volontario.