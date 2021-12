Uccisa a Catania, continuano le ricerche di un uomo

C'è un indagato per la morte di Giovanna Cantarero, la 27enne uccisa con due colpi di pistola a Lineri, frazione di Misterbianco alle porte di Catania, dopo aver finito il turno di lavoro. Non è l'ex convivente della 27enne e padre della bambina di poco meno di 2 anni. Lui non è coinvolto. L'altro uomo invece, è irreperibile il che aumenta i sospetti. I due, secondo alcuni racconti di amici e familiari della vittima, avrebbero avuto una relazione piuttosto burrascosa, ma mai denunciata. Lo stanno cercando da giorni, scandagliando ogni zona, ma al momento non si trova. Giovanna è stata assassinata mentre aspettava la madre con una collega, che ha assistito alle fasi dell'omicidio, dopo aver finito il turno. Davanti al panificio dove lavorava Giovanna, che tutti chiamavano Jenny, qualcuno ha lasciato dei fiori in suo ricordo.