Uccisa da colpo di fucile: non fu incidente ma femminicidio

Da subito l'ipotesi più accreditata dalla polizia era stata quella di un omicidio. Non aveva convinto la versione fornita da Luis Fernando Porras Baloi di un colpo di fucile partito accidentalmente lo scorso 10/08, mentre si trovava con la compagna nella camera da letto. in cui convivevano a Siena. Ora, a otto mesi dalla morte della trentaduenne Ana Casanova, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere del ventisettenne colombiano con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai maltrattamenti in famiglia. Dalle perizie effettuate nel corso di questi mesi di indagini coordinate dalla Procura di Siena, infatti, è emersa una dinamica dell'evento che sarebbe del tutto incompatibile con il racconto del 27enne che aveva parlato di un colpo partito accidentalmente mentre puliva, in camera da letto, un fucile calibro 16 detenuto illegalmente. Secondo gli investigatori, invece, il colpo che ha ucciso la cuoca trentaduenne sarebbe stato esploso dall'uomo da posizione eretta e a distanza ravvicinata, in modo da provocare volontariamente la morte due era piuttosto travagliata e che la vittima subiva da tempo maltrattamenti Giuffre. .