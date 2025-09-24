Uccisa in Gallura, confessa imprenditore del vino

Ha confessato l'omicidio di Cinzia Pinna, l'imprenditore quarantunenne di Arzachena Emanuele Ragnedda, indagato a seguito della scomparsa della trentatreenne di Castelsardo. L'uomo ha indicato dov'era nascosto il corpo della donna trovato dai carabinieri, Ragnedda, 41 anni, è un noto imprenditore del vino di Sardegna era indagato per la scomparsa di Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, introvabile dall'undici settembre scorso, vista per l'ultima volta insieme a due uomini in un locale di Palau. Ragnedda è stato arrestato e interrogato, mentre nella sua tenuta azienda di 70 ettari di vitigno ad Arzachena, e nella sua casa di Palau i Carabinieri del Ris di Cagliari hanno eseguito accertamenti irripetibili. La Procura di Tempio, dopo le numerose segnalazioni della famiglia della donna, ha iniziato a indagare per omicidio cercando di ricostruire gli ultimi momenti di Cinzia la notte della sua scomparsa la donna aveva trascorso una serata in compagnia di un gruppo di amici e poi sarebbe salita in macchina dell'imprenditore per recarsi a casa sua. Emmanuele Ragnedda oggi è stato bloccato dai Carabinieri in collaborazione con la Guardia Costiera, mentre tentava la fuga a bordo di un gommone, insieme a lui un ventiseienne di Milano indagato per occultamento di cadavere, che per bocca dei suoi avvocati si dichiara estraneo alla vicenda. .