Uccisi in casa a Bologna, duplice omicidio, inquilino fermato in Spagna

Alle 07:55 era salito su un volo diretto a Barcellona con molta probabilità per chi indaga, l'intenzione era poi di raggiungere il Venezuela, dove vive la sua famiglia. È stato fermato dalla polizia catalana il quarantottenne Gennaro Maffia, nato a Caracas da una famiglia italiana, ricercato come presunto autore del duplice omicidio consumato all'alba in questo appartamento in piazza dell'Unità, nei pressi della stazione centrale di Bologna. Maffia dallo scorso agosto, conviveva nell'appartamento di proprietà delle vittime. Luca Gombi e Luca Monaldi, 50-54 anni, non era in casa quando la polizia, allertata dai vicini, ha trovato in soggiorno i corpi senza vita. Ad un primo esame medico legale la coppia è stata uccisa con numerose coltellate alla gola e all'addome. La ricostruzione degli agenti della squadra mobile di Bologna è che la convivenza tra i tre era segnata da forti tensioni dovute alla decisione delle vittime di vendere la casa con l'obiettivo di trasferirsi in campagna. Il 48enne non accettava l'idea di dover lasciare l'appartamento dopo la vendita, come ha raccontato un suo parente che lo scorso venerdì era intervenuto per sedare una discussione tra i 3. Il lavoro degli investigatori coordinati dalla Procura di Bologna, va avanti con le analisi delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze dei condomini per ricostruire gli ultimi movimenti di Maffia che verrà rimpatriato in Italia nelle prossime ore. .