Ucciso a coltellate a Napoli, moglie: "Mi sono difesa"

Nel quartiere Forcella di Napoli si sussurra che le liti violente fossero frequenti e che l'atmosfera non fosse esattamente serena. Si dice a mezza bocca, ma non apertamente. Lucia Salemme, per tutti Luciana, 58 anni, si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Ha colpito diverse volte il marito con un coltello e poi ha chiamato la polizia. Ma a scatenare la violenza, secondo il suo racconto, sarebbe stato Ciro Rapuano, il marito 59enne, molto conosciuto al centro storico della città perché gestiva due garage. L'avrebbe colpita più volte con un coltello durante una lite. Di lì la reazione della donna, che a sua volta gli avrebbe sferrato molte coltellate fino ad ucciderlo. Rapuano è stato trovato esanime a letto. Lucia Salemme invoca la legittima difesa, dice di essersi appunto difesa durante una lite e di aver accoltellato il marito dopo essere stata colpita con il coltello a sua volta. Ricoverata in codice rosso e poi dimessa, la donna è stata interrogata a lungo dalla squadra mobile e dalla sezione fasce deboli della Procura di Napoli. Ha raccontato agli inquirenti di essere da tempo vittima di violenze da parte del marito, ma mai denunciate. Al momento dell'omicidio in casa c'erano anche la figlia della coppia e la nipotina di pochi anni. .