Ucciso a coltellate a Napoli, moglie: "Mi sono difesa"

00:01:26 min
|
23 minuti fa

Nel quartiere Forcella di Napoli si sussurra che le liti violente fossero frequenti e che l'atmosfera non fosse esattamente serena. Si dice a mezza bocca, ma non apertamente. Lucia Salemme, per tutti Luciana, 58 anni, si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Ha colpito diverse volte il marito con un coltello e poi ha chiamato la polizia. Ma a scatenare la violenza, secondo il suo racconto, sarebbe stato Ciro Rapuano, il marito 59enne, molto conosciuto al centro storico della città perché gestiva due garage. L'avrebbe colpita più volte con un coltello durante una lite. Di lì la reazione della donna, che a sua volta gli avrebbe sferrato molte coltellate fino ad ucciderlo. Rapuano è stato trovato esanime a letto. Lucia Salemme invoca la legittima difesa, dice di essersi appunto difesa durante una lite e di aver accoltellato il marito dopo essere stata colpita con il coltello a sua volta. Ricoverata in codice rosso e poi dimessa, la donna è stata interrogata a lungo dalla squadra mobile e dalla sezione fasce deboli della Procura di Napoli. Ha raccontato agli inquirenti di essere da tempo vittima di violenze da parte del marito, ma mai denunciate. Al momento dell'omicidio in casa c'erano anche la figlia della coppia e la nipotina di pochi anni. .

ERROR! FLUT0409009ERROR! FLUT0409009
cronaca
Anna Foglietta sostiene la Palestina a Venezia
00:01:00 min
| 53 minuti fa
pubblicità
Timeline, la morte di Giorgio ArmaniTimeline, la morte di Giorgio Armani
cronaca
Timeline, la morte di Giorgio Armani
00:28:38 min
| 23 minuti fa
ERROR! Esame di maturità, al via la riforma, l'orale sarà obbligatorioERROR! Esame di maturità, al via la riforma, l'orale sarà obbligatorio
cronaca
Esame di maturità, al via riforma: l'orale sarà obbligatorio
00:01:35 min
| 23 minuti fa
Chi è Nigel FarageChi è Nigel Farage
cronaca
Chi è Nigel Farage
00:02:00 min
| 1 ora fa
Il direttore di Skytg24 Giuseppe de Bellis ricorda Giorgio ArmaniIl direttore di Skytg24 Giuseppe de Bellis ricorda Giorgio Armani
cronaca
Il direttore di Skytg24 Giuseppe de Bellis ricorda Armani
00:01:06 min
| 1 ora fa
Simonetta Vian, redattrice Harper's Bazar, ricorda Armani come: "Il signore della moda"Simonetta Vian, redattrice Harper's Bazar, ricorda Armani come: "Il signore della moda"
cronaca
Simonetta Vian, redattrice Harper's Bazar, ricorda Armani come: "Il signore della moda"
00:01:35 min
| 23 minuti fa
Giulia Crivelli, Il Sole 24 ore, racconta come quest'anno cadevano i 50 dalla fondazione della sua aziendaGiulia Crivelli, Il Sole 24 ore, racconta come quest'anno cadevano i 50 dalla fondazione della sua azienda
cronaca
Giulia Crivelli, Il Sole 24 ore, racconta come quest'anno cadevano i 50 dalla fondazione della sua azienda
00:01:43 min
| 23 minuti fa
Direttore Vanity Fair: chiunque riconosce il marchio Armani nel mondo, un miracoloDirettore Vanity Fair: chiunque riconosce il marchio Armani nel mondo, un miracolo
cronaca
Direttore Vanity Fair: Armani nel mondo, un miracolo
00:02:09 min
| 1 ora fa
Venezia, Foglietta e Laika fermate per sostegno a FlotillaVenezia, Foglietta e Laika fermate per sostegno a Flotilla
cronaca
Venezia, Foglietta e Laika fermate per sostegno a Flotilla
00:00:35 min
| 2 ore fa
ERROR! FLUT0409007ERROR! FLUT0409007
cronaca
Morto Giorgio Armani: il re della moda aveva 91 anni
00:01:00 min
| 3 ore fa
Giorgio Armani: "Voglio vincere. Io sono uno sportivo"Giorgio Armani: "Voglio vincere. Io sono uno sportivo"
cronaca
Giorgio Armani nel 2015: "Voglio vincere, sono uno sportivo"
00:00:18 min
| 3 ore fa
ERROR! Papa Leone XIV, udienza privata con HerzogERROR! Papa Leone XIV, udienza privata con Herzog
cronaca
Papa Leone XIV, udienza privata con Herzog
00:01:53 min
| 3 ore fa
ERROR! FLUT0409009ERROR! FLUT0409009
cronaca
Anna Foglietta sostiene la Palestina a Venezia
00:01:00 min
| 53 minuti fa
Timeline, la morte di Giorgio ArmaniTimeline, la morte di Giorgio Armani
cronaca
Timeline, la morte di Giorgio Armani
00:28:38 min
| 23 minuti fa
ERROR! Esame di maturità, al via la riforma, l'orale sarà obbligatorioERROR! Esame di maturità, al via la riforma, l'orale sarà obbligatorio
cronaca
Esame di maturità, al via riforma: l'orale sarà obbligatorio
00:01:35 min
| 23 minuti fa
Chi è Nigel FarageChi è Nigel Farage
cronaca
Chi è Nigel Farage
00:02:00 min
| 1 ora fa
Il direttore di Skytg24 Giuseppe de Bellis ricorda Giorgio ArmaniIl direttore di Skytg24 Giuseppe de Bellis ricorda Giorgio Armani
cronaca
Il direttore di Skytg24 Giuseppe de Bellis ricorda Armani
00:01:06 min
| 1 ora fa
Simonetta Vian, redattrice Harper's Bazar, ricorda Armani come: "Il signore della moda"Simonetta Vian, redattrice Harper's Bazar, ricorda Armani come: "Il signore della moda"
cronaca
Simonetta Vian, redattrice Harper's Bazar, ricorda Armani come: "Il signore della moda"
00:01:35 min
| 23 minuti fa
Giulia Crivelli, Il Sole 24 ore, racconta come quest'anno cadevano i 50 dalla fondazione della sua aziendaGiulia Crivelli, Il Sole 24 ore, racconta come quest'anno cadevano i 50 dalla fondazione della sua azienda
cronaca
Giulia Crivelli, Il Sole 24 ore, racconta come quest'anno cadevano i 50 dalla fondazione della sua azienda
00:01:43 min
| 23 minuti fa
Direttore Vanity Fair: chiunque riconosce il marchio Armani nel mondo, un miracoloDirettore Vanity Fair: chiunque riconosce il marchio Armani nel mondo, un miracolo
cronaca
Direttore Vanity Fair: Armani nel mondo, un miracolo
00:02:09 min
| 1 ora fa
Venezia, Foglietta e Laika fermate per sostegno a FlotillaVenezia, Foglietta e Laika fermate per sostegno a Flotilla
cronaca
Venezia, Foglietta e Laika fermate per sostegno a Flotilla
00:00:35 min
| 2 ore fa
ERROR! FLUT0409007ERROR! FLUT0409007
cronaca
Morto Giorgio Armani: il re della moda aveva 91 anni
00:01:00 min
| 3 ore fa
Giorgio Armani: "Voglio vincere. Io sono uno sportivo"Giorgio Armani: "Voglio vincere. Io sono uno sportivo"
cronaca
Giorgio Armani nel 2015: "Voglio vincere, sono uno sportivo"
00:00:18 min
| 3 ore fa
ERROR! Papa Leone XIV, udienza privata con HerzogERROR! Papa Leone XIV, udienza privata con Herzog
cronaca
Papa Leone XIV, udienza privata con Herzog
00:01:53 min
| 3 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità