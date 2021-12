Ucciso con motosega, individuato presunto assassino

Ha sfondato la porta con una motosega, poi con lo stesso attrezzo e con due coltelli ha infierito sul corpo di Pierantonio Secondi, pensionato di 82 anni, uccidendolo. È accaduto in un appartamento al civico 27 di via Giulio Romano, in zona Porta Romana, a Milano. I sospetti si concentrano su un 35enne di origini rumene che nei mesi scorsi era stato denunciato dall'anziano per stalking. Tra i due ci sarebbe stata una frequentazione che poi si era conclusa in modo burrascoso, tra minacce e atti persecutori, tanto che era stato emesso un ordine di allontanamento nei confronti del 35enne. Nell'appartamento del pensionato sarebbero stati trovati anche effetti personali del presunto assassino che è stato visto fuggire. Gli investigatori, che ora sono sulle tracce dell'uomo, hanno trovato in portineria le copie stampate di alcune mail in cui il 35enne confessa le ragioni del gesto. A far scattare l'allarme sono stati i vicini di casa insospettiti dai rumori e dal fumo che usciva dall'appartamento provocato, si scoprirà poi, non da un incendio ma della combustione della lama della motosega. Secondi viveva da solo.