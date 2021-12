Ucciso con motosega, individuato presunto assassino

È stato individuato dai Carabinieri nella farmacia dove lavora ed è sotto interrogatorio l'uomo di 35 anni di origini romene, sospettato di essere l'autore dell'omicidio di Pierantonio Secondi, l'82enne ucciso nel suo appartamento in zona Porta Romana a Milano. Stando a quanto ricostruito da alcuni testimoni, era stato visto fuggire dall'appartamento al civico 27 di via Giulio Romano, dove la vittima viveva, poco dopo il delitto. Nella portineria del palazzo inoltre, gli investigatori avevano trovato le copie stampate di alcune mail, in cui il 35enne confessava le ragioni del gesto. Nei mesi scorsi la vittima lo aveva denunciato per stalking. Tra i due, a quanto pare ci sarebbe stata una frequentazione che poi si era conclusa in modo burrascoso, tra minacce e atti persecutori, tanto che era stato emesso un ordine di allontanamento nei confronti del 35enne. Secondi è stato ucciso a coltellate, sul suo corpo poi l'assassino, ha infierito con la lama di una motosega, la stessa utilizzata per sfondare la porta ed entrare nell'appartamento dove l'anziano viveva da solo. A far scattare l'allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dai rumori e dal fumo che usciva dall'appartamento, provocato, si scoprirà poi, non da un incendio ma dalla combustione della lama della motosega.