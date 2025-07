Ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni, autopsia: colpito da 30 coltellate

30 fendenti tra addome e petto e una ferita da difesa al braccio destro. Lo racconta l'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale di Piazzale Gorini a Milano, sul corpo semicarbonizzato del 60enne italo-turco, ucciso a coltellate e poi bruciato nell'incendio, che nella notte tra martedì e mercoledì ha devastato il monolocale al piano terra di questo palazzo, in via Umberto Fogagnolo a Sesto San Giovanni, hinterland milanese. Gli esami anatomo-patologici fissano anche l'ora di morte: le 02:00 di notte, proprio quando molti vicini di casa hanno raccontato di aver sentito grida di aiuto. Gli uomini della Squadra Mobile di Milano che conducono le indagini coordinate dalla Procura di Monza, ipotizzano che il killer sia tornato sul luogo del delitto, una mezz'oretta dopo l'omicidio, per appiccare il rogo e confondere le tracce. Nonostante le condizioni del corpo sono state recuperate le impronte digitali della vittima, che però non hanno dato match con quelle dei database italiani. Segno del fatto che la vittima non aveva precedenti penali. La sua identità è stata ipotizzata per la testimonianza del 20enne studente fuori sede cui il monolocale era stato affittato, che domenica era rientrato dai genitori per l'estate. Il giovane ha confermato di aver lasciato l'appartamento a un amico turco, disoccupato, in Italia da metà anni '90, che si era arrangiato nel tempo tra sussidi e reddito di cittadinanza. Alla Squadra Mobile stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, e vista la mancanza di segni di effrazione alla porta d'ingresso, ipotizzano che l'uomo, quella notte, abbia aperto la porta all'assassino. .