Ucciso in strada a Rocca di Papa, spara a omicida del figlio

Spara e uccide l'uomo condannato per la morte del figlio, massacrato di botte cinque anni fa. Quando Franco Lollobrigida, appena uscito dal carcere, è arrivato nei giardini del centro cittadino di Rocca di Papa, ai castelli romani, Guglielmo Palozzi preme il grilletto e lo uccide. Palozzi è il padre di Giuliano, morto nel 2020, a 34 anni, dopo un'aggressione. Lollobrigida sarebbe morto sul colpo, nonostante i soccorsi. "Ci siamo subito attivati con le manovre di primo soccorso, abbiamo fatto il possibile, ma non è stato facile riuscire ad aiutarlo". Mancano dettagli sulla dinamica dell'incontro sui quali potrebbero dare informazioni decisive i filmati delle telecamere di sicurezza acquisiti dalle forze dell'ordine. I Carabinieri di Rocca di Papa coordinati dalla Procura di Velletri, che ha aperto un fascicolo per omicidio, hanno fermato Palozzi, 61 anni, che potrebbe rischiare l'aggravante della premeditazione. Al momento l'ipotesi più accreditata è infatti quella della vendetta per la morte del figlio. Da chiarire quanti colpi siano stati esplosi e se si siano dati un appuntamento o al contrario si siano incontrati per caso. Giuliano Palozzi aveva 34 anni nel gennaio del 2020, quando Lollobrigida lo picchiò per un debito di €25. In seguito al violento pestaggio morì al Policlinico Umberto I, dopo cinque mesi di coma. Lollobrigida, assolto in primo grado, in Appello era stato condannato a 10 anni, si era sempre dichiarato innocente e il suo avvocato aveva presentato ricorso in Cassazione. Per questo l'uomo era a piede libero. .