Ue: presto stop a limiti per i liquidi nei bagagli a mano

C'è chi ha dovuto lasciare un intero profumo, una bottiglia di gin pregiato poco prima dei controlli in aeroporto. Chi viaggiando con il solo bagaglio a mano, ha dovuto rinunciare ad un regalo a una crema in una confezione sopra i 100 millilitri. Potrebbe arrivare tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto dalla Conferenza Europea dell'Aviazione Civile, il via libera all'uso esteso dei nuovi scanner di sicurezza 3D, capaci di rilevare automaticamente sostanze pericolose, senza dovere separare o rimuovere i liquidi dal bagaglio senza più limiti di quantità. La conferma di un imminente arriva dalla Commissione Europea, ma non è una novità. Si tratta di fatto di una misura che era già stata sperimentata in passato in alcuni aeroporti, ma sospesa per ulteriori test. Saranno però i singoli scali ad informare i passeggeri perché non tutti sono già dotati della strumentazione necessaria. Si tratta di scanner di ultimissima generazione già presenti e utilizzati negli aeroporti di Milano, Malpensa e Linate, a Roma Fiumicino, a Bergamo, Catania, Bologna e Torino. Il rischio ora è che partendo da un aeroporto dove è consentito superare il limite dei 100 millilitri, si riparta da uno che non è dotato di scanner. Bisognerà saperlo prima di fare i bagagli. .