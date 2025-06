Uffizi, via la gru, dopo 20 anni cambia (in meglio) lo skyline

Smontare una gru di 60 metri tra i capolavori è come far muovere un elefante in un negozio di porcellane, un elemento fuori scala potenzialmente distruttivo. È da quasi 20 anni che occupa il piazzale antistante il Museo degli Uffizi e che domina tutte le foto dello Skyline. "Si trattava di un obiettivo fondamentale per la direzione da conseguire nel rispetto dei cittadini di Firenze, dei visitatori e degli amanti di questa che è una delle città più belle al mondo e che finalmente siamo riusciti a portare a casa. Ora il nostro impegno sarà per il rispetto dei tempi di cantiere e l'apertura delle sale nei tempi previsti". La gru venne installata nel 2006 per effettuare le principali operazioni di carico, scarico e spostamento dei materiali nell'ambito del grande intervento di raddoppio degli spazi espositivi della galleria, progetto non ancora concluso. Sul danno estetico si è dibattuto a lungo fino alla soluzione di un cantiere alternativo e meno impattante da 180 mila euro, finanziato da una cordata di imprenditori volenterosi. La rimozione si concluderà il 21 giugno alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. .