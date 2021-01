Ultime ore per gli acquisti, da domenica Sicilia zona rossa

- Domani zona rossa quindi oggi ne approfitta? - Oggi ne approfittiamo e poi domani facciamo il nostro dovere di stare a casa e fare quello che dicono gli altri. Se non usciamo ora non possiamo uscire più, perché poi ci mettono in zona rossa. Ultime ore per fare gli acquisti non strettamente essenziali e per approfittare dei saldi. Da questa domenica si chiude tutto, almeno per due settimane. Sono assolutamente d'accordo, dovevano farlo anche prima. Io sono una di quelle che sta sempre a casa e sta attentissima. Sono uscita stamattina prestissimo per non incontrare nessuno e sto tornando a casa. È stato il presidente della regione Musumeci a chiedere la zona rossa al governo nazionale, sentiti pareri degli esperti e gli allarmi dei sindaci, in primis Orlando, che aveva parlato di un rischio catastrofe soprattutto a Palermo, la città siciliana in cui il virus corre più veloce con 16 casi ogni 1000 abitanti. Ma in tutta l'isola sono in crescita vittime e ricoveri. I contagi sano davvero tantissimi, conosco un sacco di gente che ora sta malissimo, quindi si è reso necessario. La riapertura delle scuole avverrà a singhiozzo e in base all'andamento del contagio. Secondo la scuola è molto importante e non la devono chiudere. Dopo settimane di didattica distanza, genitori e studenti scendono in piazza con lo slogan "la scuola sicura non si chiude". Tra loro anche la figlia del giudice Paolo Borsellino. Riprendo sempre le parole di mio padre: non bisogna avere paura. È ovvio che in questo momento di crisi ci sono dei rischi. Ma bisogna mettere sulla bilancia i vari rischi, perché eliminare la scuola significa consegnare migliaia di ragazzini con la dispersione scolastica e alla criminalità organizzata.