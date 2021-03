Un anno fa il primo lockdown nazionale

Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola, ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Le nostre abitudini, quindi, vanno cambiate. Vanno cambiate ora. Saranno da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità o anche per motivi di salute. Non ci possiamo permettere più queste occasioni di aggregazioni che diventano occasione di contagio. La decisione giusta oggi è di restare a casa.