Un anno senza Maradona, l'abbraccio di Napoli

Un anno senza Dios, la pioggia incessante non ha scoraggiato chi ama Maradona. A centinaia tra tifosi del Napoli e del Boca junior, gemellati nel nome di Diego, si sono riuniti dietro le transenne poste davanti allo stadio, che ormai porta il suo nome. Per vedere la statua in bronzo donata al Comune di Napoli dallo scultore Domenico Sepe. "L'idea è nata, chiaramente dopo purtroppo la brutta notizia della dipartita di Diego Armando Maradona. E questa scultura nasce come una esigenza personale di restituire il grande campione alla città, soprattutto come cittadino di questa terra e tifoso del Napoli". Qualche protesta da parte dei tifosi che volevano entrare, ma soprattutto cori e striscioni. All'inaugurazione hanno partecipato in tanti, l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino e l'attuale Aurelio De Laurentis, gli ex compagni di squadra, il figlio Diego Junior, che ha ricordato il padre, e fatto un accenno alle controverse vicende giudiziarie in corso. Per chiarire le circostanze della morte del Pibe de Oro. "Sicuramente lotteremo, se c'è stato qualcuno che è stato negligente o qualcuno che è stato complice alla morte di papà, la pagherà sicuramente". Qual è il ricordo più forte di papà? "Quando aveva mio figlio in braccio. Quello è stato il ricordo più bello". Qual è l'eredità secondo te Diego Armando Maradona, per la città di Napoli ma per il mondo intero. "L'eredità che ci lascia papà, è sicuramente quella la più importante, è quella che vedete qui fuori. L'affetto della gente". Non si contano le iniziative in tutta la città, nonostante il meteo poco clemente, come la Maradona Junior Cup. Che ha visto sfidarsi squadre di ragazzini provenienti dai vari quartieri, della città. Proprio come probabilmente avrebbe voluto Maradona.