Un documento dimostra le origini liguri di Papa Leone XIV

In continuità con Bergoglio anche Papa Leone è un po' ligure. Lo dimostrano i documenti di nascita del trisavolo da parte materna, battezzato proprio qui nella basilica di San Siro a Sanremo. "Il giorno 2 di gennaio del 1806 a Sanremo è stato battezzato Jacopo Martino, figlio di Nicola e di Caterina Mirasca, che era nato il giorno prima, cioè il 1 gennaio. Per certificare il fatto che non è che raccontiamo delle sciocchezze, la Curia Vescovile ha cortesemente rilasciato un certificato". Ad aprire l'archivio è stato don Nicolas, che risale anche al sacerdote che battezzò il trisnonno di Papa Leone. L'albero genealogico ricostruito dallo storico ed ex sindaco di Sanremo, trova quel Giacomo Martino che dalla Riviera dei Fiori partì da Nizza come mozzo all'età di 12 anni per la Louisiana, francese durante il periodo dell'occupazione napoleonica. "E si sposa con una signora che era nata a Cuba. E Martino Jacopo assume il nome di Jacques Martinez". Uno dei figli avuti dalla coppia si chiamerà anche lui Jacques Martinez, nato nel 1823 e con la moglie si trasferirà a New Orleans. I loro figli cercano fortuna a Chicago dove mettono al mondo otto fratellini e tra questi Mildred, che sposa Luis Marius Prevost, genitore di Papa Leone XIV. Le dettagliate ricerche portano a un'altra scoperta. "Dall'altra parte c'è il nonno paterno che dovrebbe essere Prevost o Prevosto, perché risulterebbe nato a Settimo Rottaro, provincia di Torino". .