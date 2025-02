Uomo di 85 anni aggredito da cani morto a Bagheria

Muore per le conseguenze delle ferite inferte dai cani di un vicino. Salvatore Maggiore, 85 anni, si trovava in una zona di campagna in contrada Amalfitano a Bagheria, in provincia di Palermo, quando è stato aggredito. Gli animali, a giudicare dalle condizioni in cui l'uomo è stato ritrovato, si sono accaniti sulle gambe della vittima. L'allarme è stato dato dalle figlie che non riuscivano a trovare il padre. "Ogni tanto è capitato che li trovavamo dentro, li inseguivamo e se ne andavano. Ora non so questa volta cosa è successo". Indagini e perizia autoptica chiariranno se l'anziano sia stato colto da malore e, una volta accasciato al suolo, sia stato sbranato dai cani o se sia stato aggredito dagli animali. .