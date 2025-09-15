Uomo ucciso a colpi di pistola a Palermo, è caccia al killer

Freddato con almeno tre colpi di pistola alla schiena, sparati da distanza ravvicinata. È stato ucciso così in pieno giorno Stefano Gaglio, 39 anni, impiegato di una farmacia del centro di Palermo. È avvenuto tutto in pochi minuti. Gaglio si trovava davanti all'ingresso della farmacia in via Oberdan, che dista poche centinaia di metri dal Palazzo di Giustizia e dalla sede di un commissariato di Polizia. Il killer, non ancora identificato, lo avrebbe raggiunto alle spalle facendo fuoco. Almeno cinque i colpi sparati, tre sarebbero andati a segno. L'assassino poi è fuggito e adesso è caccia all'uomo. Sul posto sono subito arrivate diverse volanti della Polizia. Le indagini sono affidate agli uomini della Squadra Mobile. La Scientifica ha isolato la zona alla ricerca di tracce e indizi che possono far risalire all'identità di chi ha sparato. Alcune persone sono state sentite in qualità di testimoni, si trovavano lì al momento della sparatoria. Gli investigatori stanno anche recuperando i filmati e le telecamere di sorveglianza che si trovano nella zona e che potrebbero aver ripreso il killer in azione. Non è ancora chiaro il movente, nulla è escluso, anche se la dinamica farebbe propendere per un regolamento di conti, si indaga anche sulla vita privata della vittima. .