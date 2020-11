Uomo ucciso a Monza, i genitori: conosciamo i due arrestati

Christian stava venendo qua e ho detto ah che bello, sta tornando. Improvvisamente ha fatto retromarcia, è andato verso di la e poi è successo l'accaduto. lui a casa stava venendo. Ricorda così Michele Sebastiano l'ultima volta che ha visto il figlio Christian, ucciso con circa 20 coltellate all'età di 42 anni, domenica, sotto i portici di queste case popolari nel quartiere San Rocco a Monza. Nelle scorse ore la svolta nelle indagini. Due ragazzi minorenni di 14 e 15 anni con problemi legati alla droga sono stati fermati dalle forze dell'ordine grazie alle immagini girate da alcune telecamere a circuito chiuso, uno di loro conosceva la vittima molto bene. Erano ragazzi che conoscevamo, veniva a casa, era amico di Christian, lo chiamava tutti i giorni, tutti i giorni lo chiamava, tutti i giorni. E io tante volte lo incontravo e gli dicevo hai finito di fare il pirla o no? Eh hai ragione zio hai ragione. La devi smettere di fare il pirla, non ti porta da nessuna parte questa vita, piantala che sei giovane. Si si si, sorrideva sempre, si si si, ecco i risultati, questi sono i risultati. L'arma del delitto trovata in casa da uno degli indagati, i vestiti sporchi di sangue, indizi pesanti che hanno portato i due a confessare. Se i dubbi sulle responsabilità sono pochi, non mancano invece quelli sul movente. Volevo punire Cristian perché è responsabile della mia tossicodipendenza, ha dichiarato uno dei due fermati agli inquirenti, una versione che la famiglia della vittima, con diversi precedenti per spaccio di droga, non accetta. Christian ha sbagliato nella sua vita, ma ha fatto del male solo a lui stesso, poi magari avevo una discussione, ma dopo mezz'ora era il primo a chiedere scusa, discussione banali, non per droga o che. Sul corpo di Christian Sebastiano ritrovato senza vita sotto i portici di queste case popolari è stata ora disposta un'autopsia per chiarire tutti i punti oscuri di questa vicenda.