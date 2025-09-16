Urbanistica, pesano le motivazioni del tribunale del riesame

Una tesi svilente, quella della Procura di Milano, definita una semplificazione argomentativa, perché, scrivono in sintesi i giudici del tribunale del riesame, non basta dare o ricevere un incarico perché ci sia corruzione. Pesano come un macigno sull'inchiesta milanese sull'urbanistica le motivazioni con le quali il tribunale del riesame lo scorso agosto ha rimesso in libertà Alessandro Scandurra, architetto ex n°2 della commissione paesaggio del Comune di MI e Andrea Bezziccheri, presidente di Bluestone, accusati a vario titolo di corruzione, falso e primi tra i sei arrestati, poi tutti rimessi in libertà, a comparire al riesame. E dunque per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e non per difetto di esigenze cautelari, che il tribunale del riesame di Milano aveva annullato gli arresti domiciliari di Scandurra decisi dal GIP per i suoi rapporti professionali con il n°1 di Coima, Manfredi Catella. Di più, per i giudici emerge un quadro fattuale confuso nell'inchiesta dei pm e in riferimento al ruolo di Scandurra precisano, non si comprende sulla scorta di quali evidenze il gip abbia ritenuto che gli incarichi di progettazione gli siano stati affidati in ragione della sua funzione pubblica e non dell'attività di libero professionista considerato, aggiungono, che è un professionista di alto livello destinatario di riconoscimenti internazionali. Il tribunale del riesame incrina anche l'altro caposaldo dell'indagine, e cioè la contestazione di falso. Scrivono ancora i giudici come non si evince da alcuna delle evidenze investigative che Scandurra fosse consapevole di un dovere di astensione di invece ragionamenti congetturali, quelli che per l'accusa, configurerebbero un patto corruttivo tra l'imprenditore Bezziccheri e Scandurra. L'inchiesta intanto va avanti. Sotto il faro della magistratura c'è anche lo stadio di San Siro, sul quale il sindaco Beppe Sala, indagato anche lui nell'inchiesta, annuncia di aver trovato un accordo con Milan e Inter per la vendita del Meazza. Diletta Giuffrida, Sky TG 24. .

