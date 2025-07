Urbanistica, Procura Milano chiede 6 arresti: c'è assessore

Un presunto patto corruttivo dietro quella che i PM definiscono un'operazione di vasta speculazione edilizia che aveva l'obiettivo di sciogliere i nodi legati ai progetti della nuova Milano al solo scopo di realizzare affari e guadagni. Il tutto nella cornice di un'azione amministrativa viziata, secondo l'accusa da una corruzione circolare edulcorata all'esterno. Sarebbe questo il quadro entro il quale si muovevano gli oltre 20 indagati nel nuovo filone di inchiesta sull'urbanistica condotto dal nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e coordinato dalla Procura che ha chiesto l'arresto, due domiciliari e quattro in carcere per sei persone. Tra loro l'assessore alla rigenerazione urbana di Palazzo Marino Giancarlo Tancredi, l'immobiliarista re del mattone Manfredi Catella, presidente di Coima, società che ha gestito la riqualificazione di diverse zone di Milano, come lo scalo di Porta Romana, dove sorgerà il villaggio olimpico, il cosiddetto Pirellino e poi l'ex presidente della Commissione per il paesaggio del comune, Giuseppe Marinoni e il membro della stessa commissione Alessandro Scandurra. Tra gli indagati in questo nuovo filone d'inchiesta c'è anche l'architetto Stefano Boeri già coinvolto in passato e che attraverso una nota precisa di avere sempre operato in modo corretto Secondo i magistrati che contestano a vario titolo le accuse di corruzione, falso induzione indebita a dare o promettere utilità in accordo con l'assessore Tancredi, Marinoni e Scandurra in qualità di Presidente e membro della Commissione avrebbero agito in totale conflitto di interessi, prendendo privatamente incarichi di progettazione ben remunerati e piegando così, secondo le accuse, l'esercizio della loro funzione valutativa in commissione in favore di gruppi quotati della finanza e dello sviluppo immobiliare. Tra questi anche Coima che in virtù di questo presunto patto corruttivo avrebbe versato a Scandurra parcelle per almeno 138mila Euro. Nelle 420 pagine di richieste d'arresto i magistrati scrivono che ci sarebbero eversive degenerazioni in cui opera la commissione per il paesaggio con una strumentalizzazione che ne fa la parte politica, principalmente l'assessore Tancredi, in sintonia con il sindaco Sala e il direttore generale Malangone. Sulle richieste di arresti sarà il GIP a dover decidere dopo gli interrogatori preventivi. In una nota il presidente di Coima intanto fa sapere che la trasparenza e la legalità sono fondanti per il gruppo e per tutti noi, e avremo modo di affermarlo con determinazione anche in questa circostanza. Della trasformazione edilizia della città di Milano, la Procura si occupa da tempo. Lo scorso marzo era finito ai domiciliari Giovanni Oggioni, ex vicepresidente della commissione paesaggio del Comune. .