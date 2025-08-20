Uso del teaser, l'autopsia stabilirà le cause morte

L'autopsia sul corpo di Elton Bani, le memorie informatiche contenute all'interno delle due pistole elettriche sequestrate dopo la tragedia, che registrano le attività compiute, le testimonianze del vicino di casa e del personale del 118, sono tutti elementi fondamentali per comprendere cosa sia accaduto a Genova domenica pomeriggio, nell'abitazione del muratore albanese di 41 anni, morto dopo essere stato colpito dai taser utilizzati dai carabinieri per contenere la sua furia. La Procura vuole stabilire la proporzionalità della reazione dei militari indagati per omicidio colposo, mentre la famiglia della vittima chiede la verità. La perizia medico legale si concentra su diversi aspetti cruciali. "Il numero di colpi di taser che sono stati inferti o altri segni di lesioni sul corpo della vittima. C'è anche un accertamento per capire se fossero state assunte sostanze stupefacenti o alcoliche." Che potrebbero aver messo a dura prova l'organismo di Bani, non aveva problemi di salute, sostiene all'avvocato Mancuso molte domande in cerca di risposte dopo gli episodi avvenuti con modalità identiche a Olbia e a Genova a distanza di poche ore. Le due vittime riaprono il dibattito in Italia sull'uso del taser da parte delle forze dell'ordine, un'arma stordente che non dovrebbe avere esiti letali, ma ora sotto accusa. I carabinieri indagati nel capoluogo ligure, affermano di aver intimato a Bani prima di far partire le scariche elettriche, come richiede la procedura. .

