Vacanze, rubati i dati di oltre 70000 persone negli hotel

00:01:42 min
|
1 ora fa

Documenti e dati personali rivenduti illegalmente online: è il colpo messo a segno da hacker che da giugno scorso hanno, in maniera anche sistematica, sottratto le scansione di carte d'identità e passaporti consegnati dai turisti negli alberghi italiani, soprattutto a 4 stelle. Una vicenda che potrebbe aver coinvolto migliaia e migliaia di persone, sulla quale il Garante per la privacy ha avviato verifiche. Alcune strutture ricettive, fa sapere l'Authority, hanno immediatamente notificato la violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali dei propri clienti e quindi saranno adottate le previste misure di tutela urgente. Tutti gli altri, dagli alberghi ai singoli cittadini che possono avere dubbi, sono chiamati a segnalarlo. Autore dell'attività illecita su larga scala pare essere il gruppo di cybercriminali "Mydocs", che avrebbe poi messo in vendita il materiale su un forum del dark web, almeno a sentire loro: 70mila documenti trafugati da quattro differenti hotel italiani a Venezia, Milano Marittima, Ischia e Trieste. I cybercriminali avrebbero anche fissato una sorta di listino prezzi, con cifre dagli 800 euro fino ai 10mila euro. Al lavoro ora c'è anche la Polizia Postale, dato che i documenti che finiscono sul "mercato" possono essere utilizzati per diverse tipologie di truffe, come la creazione di documenti falsi o l'apertura di conti correnti bancari o linee di credito fraudolente e per questo, spiegano dall'Agenzia per l'Italia Digitale, è fondamentale per chi raccoglie e gestisce i documenti d'identità, adottare misure rigorose per la protezione e la sicurezza delle informazioni, garantendo non solo un corretto trattamento dei dati, ma anche la salvaguardia dei propri sistemi e portali digitali da accessi non autorizzati. .

Salerno, 70 migranti sbarcati da nave ong Sea WatchSalerno, 70 migranti sbarcati da nave ong Sea Watch
cronaca
Salerno, 70 migranti sbarcati da nave ong Sea Watch
00:00:48 min
| 41 minuti fa
pubblicità
Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo in cui morirono 43 personePonte Morandi, 7 anni fa il crollo in cui morirono 43 persone
cronaca
Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo in cui morirono 43 persone
00:02:02 min
| 27 minuti fa
Emergenza caldo, Nord Ovest da bollino rosso e notti tropicaliEmergenza caldo, Nord Ovest da bollino rosso e notti tropicali
cronaca
Emergenza caldo, Nord Ovest da bollino rosso e notti tropicali
00:01:57 min
| 1 ora fa
Ferragosto, oltre 12 milioni di veicoli in strada per il ponteFerragosto, oltre 12 milioni di veicoli in strada per il ponte
cronaca
Ferragosto, oltre 12 milioni di veicoli in strada per il ponte
00:01:33 min
| 2 ore fa
ERROR! T13140825ERROR! T13140825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 14 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 4 ore fa
Lampedusa, CRI: 58 superstiti nel centro, anche la mamma della neonata mortaLampedusa, CRI: 58 superstiti nel centro, anche la mamma della neonata morta
cronaca
Naufragio Lampedusa, CRI: 58 superstiti nel centro
00:01:01 min
| 6 ore fa
Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostanoSicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
cronaca
Sicurezza montagna, consigli del soccorso alpino valdostano
00:03:05 min
| 7 ore fa
Milano, coppia di 19enni rapina 89enne: arrestatiMilano, coppia di 19enni rapina 89enne: arrestati
cronaca
Milano, coppia di 19enni rapina 89enne: arrestati
00:00:30 min
| 7 ore fa
Lampedusa, capovolta barca di migranti: decine di mortiLampedusa, capovolta barca di migranti: decine di morti
cronaca
Lampedusa, capovolta barca di migranti: decine di morti
00:00:36 min
| 7 ore fa
Femminicidio a La Spezia. L'ex marito aveva divieto di avvicinamentoFemminicidio a La Spezia. L'ex marito aveva divieto di avvicinamento
cronaca
Femminicidio La Spezia, ex marito con divieto avvicinamento
00:00:38 min
| 7 ore fa
Pompei, turista con 6 pietre in zaino: denunciatoPompei, turista con 6 pietre in zaino: denunciato
cronaca
Pompei, turista con 6 pietre in zaino: denunciato
00:00:42 min
| 7 ore fa
ERROR! T08140825ERROR! T08140825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 14 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 10 ore fa
Salerno, 70 migranti sbarcati da nave ong Sea WatchSalerno, 70 migranti sbarcati da nave ong Sea Watch
cronaca
Salerno, 70 migranti sbarcati da nave ong Sea Watch
00:00:48 min
| 41 minuti fa
Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo in cui morirono 43 personePonte Morandi, 7 anni fa il crollo in cui morirono 43 persone
cronaca
Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo in cui morirono 43 persone
00:02:02 min
| 27 minuti fa
Emergenza caldo, Nord Ovest da bollino rosso e notti tropicaliEmergenza caldo, Nord Ovest da bollino rosso e notti tropicali
cronaca
Emergenza caldo, Nord Ovest da bollino rosso e notti tropicali
00:01:57 min
| 1 ora fa
Ferragosto, oltre 12 milioni di veicoli in strada per il ponteFerragosto, oltre 12 milioni di veicoli in strada per il ponte
cronaca
Ferragosto, oltre 12 milioni di veicoli in strada per il ponte
00:01:33 min
| 2 ore fa
ERROR! T13140825ERROR! T13140825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 14 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 4 ore fa
Lampedusa, CRI: 58 superstiti nel centro, anche la mamma della neonata mortaLampedusa, CRI: 58 superstiti nel centro, anche la mamma della neonata morta
cronaca
Naufragio Lampedusa, CRI: 58 superstiti nel centro
00:01:01 min
| 6 ore fa
Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostanoSicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
cronaca
Sicurezza montagna, consigli del soccorso alpino valdostano
00:03:05 min
| 7 ore fa
Milano, coppia di 19enni rapina 89enne: arrestatiMilano, coppia di 19enni rapina 89enne: arrestati
cronaca
Milano, coppia di 19enni rapina 89enne: arrestati
00:00:30 min
| 7 ore fa
Lampedusa, capovolta barca di migranti: decine di mortiLampedusa, capovolta barca di migranti: decine di morti
cronaca
Lampedusa, capovolta barca di migranti: decine di morti
00:00:36 min
| 7 ore fa
Femminicidio a La Spezia. L'ex marito aveva divieto di avvicinamentoFemminicidio a La Spezia. L'ex marito aveva divieto di avvicinamento
cronaca
Femminicidio La Spezia, ex marito con divieto avvicinamento
00:00:38 min
| 7 ore fa
Pompei, turista con 6 pietre in zaino: denunciatoPompei, turista con 6 pietre in zaino: denunciato
cronaca
Pompei, turista con 6 pietre in zaino: denunciato
00:00:42 min
| 7 ore fa
ERROR! T08140825ERROR! T08140825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 14 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 10 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità