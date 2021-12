Vaccini ai bimbi fra 5 e 11 anni, si comincia dal 16 dicembre

Si comincia in tutta la Penisola in queste ore con le pre-adesioni per i vaccini ai bimbi fra i 5 e gli 11 anni. Sono 3 milioni e 600.000 quelli vaccinabili. Le dosi inizieranno ad arrivare alle Regioni a partire dal 15 dicembre, mentre le vaccinazioni partiranno dal 16. Il vaccino pediatrico approvato dall'EMA è quello Pfizer-Biontech. Si tratta di un vaccino a mRna che ha lo stesso principio attivo di quello per gli adulti. Ma nel caso dei più piccoli la dose è di circa un terzo. Il richiamo andrà fatto a distanza di tre settimane, mentre per i bimbi più fragili, sottoposti a trapianto o con sistema immunitario compromesso da altre terapie farmacologiche è prevista una terza dose a distanza di 28 giorni dalla seconda. Nel braccio dove è stata fatta l'iniezione potrebbero verificarsi dolore, rossore e gonfiore. Potrebbero insorgere anche sintomi come stanchezza, mal di testa, dolori muscolari, brividi, febbre e nausea. Ma sono generalmente di lieve entità e si risolvono nel giro di 1-2 giorni. Lo studio registrato del vaccino Pfizer, basato su oltre 3.100 bambini fra i 5 e gli 11 anni, non ha evidenziato eventi avversi gravi correlati al vaccino. Non sono stati osservati, almeno nel follow-up a breve termine attualmente disponibile, casi di anafilassi e miocarditi o pericarditi. Lo stesso studio ha mostrato che l'efficacia si attesta al 90,7% . L'Istituto Superiore di Sanità spiega anche che nella fascia 6-11 anni ci sono stati oltre 263.000 casi, 1.453 ricoveri in reparti ordinari, 36 in terapia intensiva e 9 decessi. Non solo: nelle ultime settimane il numero di contagi in questa fascia di età è nettamente in crescita. Anche se in misura minore rispetto all'adulto, nell'età infantile l'infezione può dunque comportare rischi per la salute, sia nell'immediato che per conseguenze a lungo termine come nel caso del long Covid.