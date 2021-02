Vaccini, Bertolaso: "Lombardia coperta entro giugno"

Io vado a dare una mano alle strutture competenti della Lombardia per vaccinare 10 milioni di Italiani residenti in Lombardia. E quindi non c'è nessuna contrapposizione. Sono qui per organizzare insieme alle strutture di questa regione straordinaria e insieme ai suoi vertici, la più grande e importante operazione di protezione civile che si sia mai realizzata in Italia. E tutti dovranno dare il loro contributo e dare una mano per vaccinare 10 milioni di cittadini italiani in questa regione, auspicabilmente entro l'inizio di questa estate, se ovviamente ci danno i vaccini.