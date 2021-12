Vaccini bimbi, in un giorno in Lombardia 30mila prenotazioni

Iniziamo con la campagna 5, 11 anni. Abbiamo allestito 62 HUB per i bambini, in orari compatibili con gli orari scolastici e con gli impegni dei genitori. Oggi siamo presenti al Palazzo delle Scintille che ha allestito 18 linee vaccinali e come vedete anche con l'aiuto di Gardaland, che gratuitamente c'ha offerto tutto l'allestimento, abbiamo predisposto una accoglienza per i bambini che permette ai bambini di essere messi in un ambiente a misura di bambino. Quindi abbiamo accessi riservati, cartoni animati e clown, tutto quello che può far sentire i bambini in una, diciamo, in una situazione piacevole. A oggi abbiamo già raggiunto 64.000 prenotazioni per i bambini 5, 11 quindi siamo a un 10% rispetto al totale della platea e iniziamo oggi quindi diciamo che siamo molto soddisfatti di come sta andando questa prenotazione.