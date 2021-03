A posto, anche questa è fatta. Sono tornate al lavoro infermiere, Mara e Marinella, in pensione da due anni. Hanno risposto al bando dell'azienda sanitaria di Bologna, il loro aiuto per accelerare la campagna vaccinale anti covid. Vista la pandemia, la situazione, il panico e la paura ho detto, devo dare una mano, ho le competenze, mi sono rimessa in gioco e sono contenta. In ogni dose somministrata il senso della propria scelta. Sono molto felice do vedere che questa persona anziana potrà farcela. Sono circa 300000 le persone immunizzate in Emilia Romagna. Superate le 800000 somministrazioni scrive sui social il presidente della Regione Bonaccini. Il ritmo raggiunto è di 20000 al giorno, 1000 solo all'hub allestito alla Fiera di Bologna. Qui, dalla prossima settimana si vaccinerà fino a mezzanotte, 350 persone in più a sera. Ci auguriamo che arrivono più vaccini soprattutto durante il giorno perché prima dobbiamo riempire il giorno e poi se ce ne sono tantissime, allora giorno, poi anche la notte. Diciamo che è soltanto una prova che viene fatta per vedere se anche di sera fino a mezzanotte siamo in grado di andare avanti bene- Paola, 83 anni a maggio, ci avvicina per condividere la sua soddisfazione. Ho fatto il secondo vaccino da mezz'ora io mi sento bene. Carla scatta una foto alla sua mamma di 93 anni. Ha completato la vaccinazione. La mando ai miei familiari. Siamo contenti. Mi sento più tranquillo, ci dice Romano, ha 82 anni, anche lui ha ricevuto la seconda dose. Tutti i collaboratori sono bravi, bisogna dargli la medaglia d'oro e pagarli il doppio. E sono molti qui ad indossare la pettorina volontari volentieri. Ci portiamo a casa la sensazione di aver fatto qualcosa per aiutare il nostro mondo, i nostri anziani, le nostre persone.