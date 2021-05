Vaccini, Bordon (Ausl Bologna): alta adesione da over 65

Non abbiamo avuto delle segnalazioni particolari, parliamo di un 5-7% mediamente. C'è molta richiesta di informazioni, e devo dire che sono molto bravi i nostri medici di sanità pubblica, i medici che partecipano, perché ascoltano le preoccupazioni dei cittadini, spesso disorientati, e danno delle informazioni corrette. Dopo questo dialogo che fa, diciamo, impegna di più dal punto di vista del tempo, ma riteniamo necessario la parte informativa su questa campagna, riscontriamo adesione, quindi non abbiamo grandi buchi nelle agende da questo punto di vista. Per cui, soprattutto per le categorie che sono andate dai 65 anni in su, c'è stata un'adesione importantissima.