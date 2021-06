Vaccini, call center e app per spostare seconde dosi

Coniugare insieme ferie e vaccino. Dopo il richiamo del Commissario Straordinario all'Emergenza Covid Figliuolo alla massima flessibilità per quanto riguarda le procedure delle prenotazioni delle dosi, le Regioni si stanno muovendo. Obiettivo, quello di andare incontro al cittadino per consentire a tutti di potersi spostare in vacanza serenamente. Il Ministro al Turismo Massimo Garavaglia ha aperto alle seconde dosi per turisti stranieri che vengono in Italia o per italiani che si muovono per un periodo particolarmente lungo, ma solo per casi eccezionali ed evitando che si possano verificare situazioni caotiche. Assolutamente da rispettare sono i tempi convalidati dal Ministero della Salute per ogni singolo vaccino: in fase di prenotazione, sarà possibile pianificare il tutto e trovare così la data migliore per il richiamo. In Veneto si starebbe pensando di allentare le somministrazioni negli hub nei giorni centrali di agosto, in attesa che i veneti rientrino dalle ferie. In Campania ci si potrebbe servire di una App per spostare la data della seconda dose, in Lombardia, cosi come in altre Regioni, si potrà anche chiamare il call center o cliccare sul portale delle prenotazioni. In alcuni casi, per motivi di salute o in caso di necessità, in alcune Regioni potrebbe entrare in funzione un numero verde. L'importante, però, è non pretendere troppo: cambiare all'ultimo secondo la data del vaccino potrebbe essere un desiderio difficile da realizzare.