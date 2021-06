Vaccini Campania, De Luca: no al mix di vaccini

Strappo della Campania sulla campagna vaccinale. Stop alle prime dosi dei vaccini a vettore virale, cioè AstraZeneca e Johnson & Johnson, per tutte le fasce d'età, dopo gli ultimi avvenimenti. Stop anche al mix di vaccini, cioè i richiami con tipi diversi: Pfizer o Moderna per chi ha fatto AstraZeneca. Il Presidente della Regione, De Luca, parla così, della nota inviata al Ministero sui vaccini a vettore virale e sul mix con vaccini diversi, cioè la vaccinazione eterologa. "La somministrazione di vaccini diversi, non ha avuto sul piano internazionale, una sperimentazione ampia. Noi abbiamo mandato una nota tecnica dell'Unità di Crisi, al Ministero della Salute, perché ci dia chiarimenti motivati". Consentiti i richiami AstraZeneca, solo per gli ultrasessantenni. Ma cosa succederà agli under 60 campani, giunti a 12 settimane dalla prima dose di AstraZeneca, che devono fare il richiamo nei prossimi giorni? Per completare il ciclo vaccinale, possono fare eccezionalmente un vaccino diverso, Pfizer o Moderna, su richiesta. Per tutti gli altri, si aspetteranno i chiarimenti ulteriori, chiesti dalla Regione. "Chi sta al di sotto ... settimana, aspetta il chiarimento del Ministero. Chi è proprio nella fase finale e quindi, non potrebbe completare l'iter vaccinale, in questo caso su loro base volontaria, può completare la vaccinazione con un vaccino a RNA, quindi Pfizer o Moderna". Da sottolineare che la Campania, insieme al Lazio, è la Regione che ha somministrato più vaccini a vettore virale, anche nella formula Open Day e quindi destinati a una platea ben più ampia degli over 60. "Noi siamo la Regione che ha avuto, più di ogni altra, dotazioni di AstraZeneca. Quando sono partiti gli Open Day, sono partiti perché vi era una rassicurazione che veniva dal centro. Dobbiamo dirlo per onestà, è andata benissimo". Intanto in diverse ASL, i centri vaccinali, alcuni o tutti, si fermano con le prime somministrazioni, in attesa del carico di Pfizer, per carenza di dosi. In conseguenza, allo stop per i vaccini a vettore virale, la Regione, fa sapere poi De Luca, chiederà un'aggiunta di dosi.