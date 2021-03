Vaccini Covid a categorie fragili, regioni in ordine sparso

C'è un fattore molto importante che fra gli altri fa di un luogo un luogo garante di dignità e tutela dei diritti primari, è la cura che quel determinato luogo, garantisce ai vulnerabili, ai fragili e chi nella vita non può permettersi l'autonomia. Mentre il premier Draghi punta il dito contro favoritismi che lui stesso definisce inaccettabili, ancora una volta invita il Paese a seguire compatto le linee guida dello Stato, lo Stato si vede costretto a rimarcare la priorità di quelle dosi contenute nel documento pienamente vincolante, già in vigore da due settimane. Se le regioni sono già partite con la somministrazione per quel che riguarda cittadini in carico a servizi, strutture sanitarie, ospedali, RSA, per tutti gli altri la situazione cambia da regione a regione. In tal senso le più virtuose sono la Campania, che ha fatto un grande passo avanti rispetto alla scorsa settimana, e l'Emilia Romagna, dove la priorità viene data alle persone con disabilità presenti in strutture residenziali, poi a quelle nei centri diurni, infine a quelle in carico ai servizi. Poi purtroppo si va via via peggiorando. Maglia nera assegnata a Umbria, Puglia, Molise, Marche, Basilicata, dove la macchina non è stata neppure messa in moto. E le altre? Nel Lazio, dove la vaccinazione fragili è partita, resta, come la scorsa settimana, il problema del criterio dell'esenzione ticket. In Sicilia siamo fermi a sette giorni fa con la piattaforma per la prenotazione nella quale non risultano ancora tutte le categorie che dovrebbero beneficiare delle priorità. Il Friuli sta partendo in questi giorni con disabili e familiari. L'Abruzzo partirà il primo aprile così come la Liguria, ancora in fase di prenotazione, in Sardegna non è possibile invece prenotare, ma dalla regione consigliano agli estremamente vulnerabili di recarsi a fine giornata all'hub di riferimento e aspettare eventuali dosi rimaste, se ce ne fossero. La Lombardia: vaccinati sin qui 105000 vulnerabili ospiti di strutture sanitarie, dal 15 aprile si parte, con tutti gli altri saranno contattati telefonicamente dal 6. In Toscana la difficoltà resta quella di reperire quanti rientrano davvero nella categoria. In Piemonte è stato siglato l'accordo con i medici di base che avvieranno la prenotazione, ma ancora di somministrazioni non si parla. Per la Calabria l'indicazione è prenotarsi, ma tramite il ministero della Salute, perché a quanto pare, non esiste il portale regionale per le prenotazioni. In sintesi: regione che vai, modalità di vaccinazione che trovi.