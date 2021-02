Per mettere in piedi un laboratorio che sia già strutturato dal punto di vista edilizio, ma soltanto per metterlo in piedi dal punto di vista delle apparecchiature, mediamente servono 6-7, 10-12 mesi a seconda delle condizioni in cui sta, perché acquistare delle apparecchiature significa prenotarle, perché non si comprano al supermercato, vanno ordinate e poi vengono costruite e quindi mediamente vengono consegnate a sei mesi, quindi già stiamo abbondantemente oltre l'anno.