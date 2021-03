Vaccini, i numeri delle Rsa del Piemonte

Prima vengono misurate saturazione e temperatura. Poi si passa al tampone rapido. Il risultato del tampone è negativo. Quindi adesso ci prepariamo e possiamo salire dalla mamma. Il tempo di indossare i dispositivi di protezione e Maria può finalmente andare dalla mamma Caterina, che solo da pochi giorni è arrivata in questa Rsa di Sangano, nel torinese. Emozionata? Tanto, perché mia madre è un po' birichina. Quanti anni ha? 92 a maggio. Fa i capricci. non vuole mangiare. Allora oggi sono venuta a vedere se con me vuole mangiare, a imboccarla. Si può entrare nelle strutture per incontrare direttamente i propri familiari solo in casi particolari e comunque dopo la procedura che abbiamo appena visto. Per tutti gli altri le visite avvengono attraverso questa cabina in plexiglass che avvicina, mostra, ma impedisce il contatto diretto. L'accesso avviene dall'esterno, come potete vedere, il parente si siede su questa sedia e l'ospite viene portato dall'interno della struttura. Quindi in questo modo la visita può venire in assoluta sicurezza. In Piemonte ci sono 748 Rsa con 40 mila ospiti e 30 mila dipendenti, con tassi di vaccinati altissimi: il 92,6% per i primi, gli anziani, e addirittura il 97,2% per i secondi, cioè chi ci lavora. Questo ha diminuito enormemente le percentuali di mortalità. Tralasciando i numeri incerti ed elevatissimi dell'inizio della pandemia, passiamo dall' 1,71% del 7 dicembre scorso, allo 0,63% di oggi, con il 94,5% delle strutture che sono ora covid free in regione. I numeri delle Rsa ci dicono che la vaccinazione è stata fondamentale per ridurre il numero di positivi, ma soprattutto il numero dei deceduti. Noi oggi abbiamo un numero di deceduti che è un terzo rispetto a quello di novembre ma che è meno della metà rispetto all'ultima rilevazione pre-vaccinale. Il 28 dicembre noi avevamo circa 500 deceduti settimanali, oggi ne abbiamo 200. Quindi è evidente da un punto di vista se volete non scientifico ma matematico, che la vaccinazione è stata fondamentale per mettere in sicurezza le nostre strutture.