Vaccini Covid, SkyTg24 nel Polo del Freddo

Questo è il piano nazionale che la regione Piemonte presenterà nelle prossime ore al Governo per la logistica e la conservazione dei vaccini anti covid. Si articola su 4 poli, nel nord-ovest del Paese, nel nord-est, al centro e al sud, capofila di questo piano di Casale Monferrato, dal primo dopoguerra, capitale del freddo, eccellenza nella tecnologia dei frigoriferi con un centro di formazione unico al mondo, 2500 addetti e un fatturato annuo di un miliardo e mezzo di euro, perché servono temperature fino a 80 gradi sotto zero per conservare i vaccini, certamente quello della Pfizer, il primo ad arrivare in Italia già a gennaio. Casale è capitale del freddo da 80 anni, qui si sono prodotte le prime celle frigorifere per la refrigerazione commerciale e qui, in 10 chilometri quadrati, presiedono 30 aziende assolute leader mondiale dei propri settori, il commissario Arcuri deve scegliere questa zona per gestire a livello nazionale la conservazione e il trasporto dei vaccini, lo deve fare perché siamo italiani, siamo capaci a fare lavoro del freddo e l'Italia in questo momento ha bisogno di certezze sulla distribuzione dei vaccini. In questo possiamo primeggiare e dobbiamo farlo, non è una missione esclusivamente di carattere economico, ma è una missione sociale per tutta Italia, non possiamo permetterci di sprecare neanche un vaccino, non possiamo permetterci che celle non di qualità facciano deperire i vaccini e li rendano inefficaci. Ecco, questa sarà una nuova tragedia nella tragedia che noi come Casale, capitale freddo, ci candidiamo a scongiurare. E a questo lavora anche la Pastorfrigor, una delle 30 aziende del casalese specializzate nel freddo, dalla progettazione alla produzione, questa è una camera climatica, è qui che si testano i frigoriferi che devono mantenere costanti le temperature ed è qui che in poco tempo potrebbero essere allestite due linee per la produzione specifica di macchine potenti, capaci di assicurare temperature così basse con grande affidabilità. Riuscirete a produrre tanti pezzi in così poco tempo? Noi facciamo freddo da 60 anni, le competenze non ci mancano, siamo abituati a gestire progetti da zero alla messa sul mercato in 6 settimane, aspettiamo le direttive del governo per poter partire.