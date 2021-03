Vaccini, Curcio: "Trattative per acquisto affidate a Ue"

Il Ministero della Salute ha ritenuto, e questo è espressamente dichiarato all'interno di questo primo documento, ha ritenuto opportuno avviare tutta una serie di interlocuzioni all'inizio dell'ideazione della campagna vaccinale con altri partner europei, in modo tale da procedere in maniera congiunta alle negoziazioni che potessero assicurare la disponibilità del numero di dosi di vaccini necessari per l'organizzazione dei paesi coinvolti e di tutta l'Unione Europea, quindi, con questo documento si è sposata la strategia che l'acquisizione dei vaccini avvenisse tramite un'azione della commissione europea e su questo senso e gli stati membri hanno poi sottoscritto un accordo in base al quale i negoziati con le aziende produttrici sono stati affidati in esclusiva alla Commissione.