Vaccini, Galli a Sky Tg24: siamo ancora lontanissimi da Uk

"... dice: Teniamo duro altre due tre settimane e poi a giugno potremmo essere come la Gran Bretagna. È d'accordo o no?" "Ma, io guardi, mi auguro di sì. Sostanzialmente sì, mi rendo perfettamente conto, come tutti credo, che si debba trovare il modo di lasciare che il Paese viva e respiri. Però bisogna anche lasciare che vivano e respirino i cittadini e i cittadini più a rischio, quelli che rischiano veramente ancora la pelle e ce ne sono. Ce ne sono anche nelle fasce di età non così anziane che non sono ancora state vaccinate. Quindi, da medico, anche di questi ovviamente mi devo preoccupare. E proprio per questo continuo a tenere il piede ragionevolmente sul freno. La situazione è che, attualmente, abbiamo circa, ho qui sotto il naso, i dati dell' 8 di maggio, ma insomma saremo a quasi 25 milioni di dosi somministrate, quindi più o meno dovremmo avere 40 dosi per ogni 100 cittadini. Siamo ancora lontanissimi dal dato del Regno Unito che è quasi il doppio, loro ne hanno circa 78 per 100 cittadini e questo gap si fa un po' fatica a colmarlo perché, per quanto mezzo milioni di vaccini al giorno non siano pochi, non sono nemmeno troppi e soprattutto, spesso, ho ancora l'impressione che il punto possa essere una difficile fornitura, un flusso di disponibilità di vaccini, stabile e sicuro. Questo è un po' il problema dei problemi. E Io credo francamente che si possa, ci si possa attendere un'ulteriore flessione delle infezioni gravi, delle infezioni che ti portino in ospedale o peggio, con il crescere delle vaccinazioni. Questo è accaduto in tutto il mondo, accade, accadrà anche da noi".