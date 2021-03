Vaccini in farmacie, (per ora) partenza solo sulla carta

Un modo per dare una spinta alla campagna di vaccinazione, si parte, per ora solo sulla carta, con la somministrazione di dosi direttamente in farmacia, soluzione comoda, sotto casa e alla portata di tutti. Ma quando si potrà andare in farmacia per ricevere la dose contro il Coronavirus? Secondo Fedefarma da inizio maggio ma ancora non esiste una data esatta che dipende dalla formazione, un corso che tutti farmacisti dovranno completare prima di procedere con la seconda fase. Sono circa 73 mila in Italia e, secondo le prime stime, sulle oltre 19 mila farmacie si prevede un'adesione iniziale del 60%. E poi ovviamente dipende dalla disponibilità dei vaccini conservabili facilmente, AstraZeneca o Johnson & Johnson che dovrebbe debuttare nel nostro Paese a partire da metà aprile. In tutto ciò però, c'è una regione, la Liguria, che ha accelerato i tempi e ha avviato un programma di vaccinazione in 52 farmacie per somministrare la prima dose di AstraZeneca a persone tra 70 e 79 anni, ma si basa sulle vecchie regole che prevedono la presenza di medici o personale abilitato. Al contrario del nuovo protocollo, il vaccinatore sarà lo stesso farmacista. E sarà la farmacia ad occuparsi delle prenotazioni, anche se, l'autorità sanitaria dovrà indicare chi riceve la dose. Sono esclusi a priori i soggetti estremamente vulnerabili. L'obiettivo dell'accordo unico nazionale è quello di procedere in maniera uniforme, e magari anche contemporanea, in tutta Italia e non replicare la confusione delle mascherine prima e dei tamponi dopo, con territori più o meno attrezzati e veloci rispetto ad altri.