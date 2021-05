All'hub di Termini, arrivano i primi prenotati over 40. Sono le 18 e si apre l'Open Day AstraZeneca, una due giorni attivata dalla Regione, a Roma e in alcune città della Provincia, per accelerare la campagna vaccinale, estendendo appunto, ai nati nell'81 e anni precedenti, la somministrazione del vaccino. "Siamo molto contenti. È bello, vedere questi quarantenni che arrivano, qualcuno accompagnato dal figlio e vedere così, i giovani che aderiscono di massa, è una bellissima sensazione". Nel Lazio, è stata data ai cittadini, libertà di scegliere il vaccino al momento della prenotazione e questo ha creato un overbooking di Pfizer, con conseguente accumulo di dosi AstraZeneca, una su tre, che resta in frigo. Da qui l'idea, per smaltire le scorte, di offrire la possibilità di vaccinarsi, proprio con AstraZeneca anche agli ultraquarantenni, quelli che per sabato e domenica, sono riusciti ad accaparrarsi uno dei 21 mila posti messi a disposizione sul sito Salutelazio. I ticket sono andati esauriti in sole tre ore, grande affluenza quindi, nei 21 hub che ospitano l'iniziativa, dalle 8 del mattino alle 24. In questo, gestito dalla Croce Rossa, si viaggia al ritmo di 100 vaccinazioni l'ora. Una macchina insomma, che funziona e un'iniziativa che sta avendo successo, sia per i promotori che pensano di replicarla, sia per gli utenti. "Bravissimi, organizzatissimi, la puntura neanche l'ho sentita, veramente un bel lavoro devo dire, una grande organizzazione". "Era ora, aspettavo tanto sono anche un po' emozionata, però finalmente ci siamo".