Vaccini, Locatelli a Sky TG24: Astrazeneca sicuro, lo farei

Poco fa lei mi diceva una cosa importante, che di fatto abbiamo già cominciato, forse, una decrescita in termini di contagio rispetto alla settimana precedente, questo è un dato importante. Sì, lo è ma è importante anche sottolineare quanto è stato deciso con il decreto legge da parte del Governo, dopo un confronto con le regioni, servirà ulteriormente a raffreddare la curva perché indubitabilmente abbiamo sia in termini di R con T, sia in termini di incidenza cumulativa a 7 giorni, rapportate a centomila abitanti, dei numeri che ci indicano come vi sia una diffusione largamente diffusa sul territorio nazionale del nuovo coronavirus ed è importante, soprattutto in questa fase in cui si incrementano il numero delle vaccinazioni, tenere la situazione sotto controllo. La farmaco vigilanza è deputata a livello nazionale all'agenzia italiana del farmaco e a livello europeo all'agenzia europea, quindi all'EMA, in un paese evoluto come nostro dal punto di vista sanitario è ovvio ed è importante che tutte le segnalazioni di eventi gravi, addirittura tali attirino il massimo dell'attenzione, ma questo detto, un conto è un'associazione temporale, un conto è un nesso di casualità e quindi come ha detto lei giustamente non dobbiamo basare le nostre reazioni su quelle che sono valutazioni emozionali, ma fondarle invece sull'evidenza dei fatti. Il vaccino di AstraZeneca è un vaccino largamente sicuro, è stato impiegato in tanti milioni di persone in Europa senza sostanzialmente generare delle riserve rispetto al profilo di sicurezza, è un vaccino che contribuisce con gli altri che sono disponibili a farci ottenere quella copertura e quella protezione che ci permette sia di risparmiare tante vite ed è la cosa che più conta, sia di ridurre l'impatto sui servizi sanitari, in particolare sull'occupazione di posti letto nelle rianimazioni.