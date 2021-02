Vaccini over 80, Lazio: vaccinata maggior parte anziani

Ma lei se l'aspettava una cosa così? No, ma perché tutta questa attenzione nei miei riguardi? È uno dei primi a ricevere il vaccino questa mattina qui nel centro che viene inaugurato oggi, qui, nell'Auditorium del parco della musica. Spero di non deludervi. Assolutamente no. Com'è stato, ha sentito il pizzicorio? sentito niente. I miei complimenti, un'organizzazione perfetta, ma siete italiani? Mi sa che non siete italiani. Il complemento del signor Gianfranco che ha 99 anni ci racconta di averne viste di tutti i colori ci fa sorridere. Il terzo anziano ad essere vaccinato questa mattina, in questa che era all'area Expo, accanto al foyer dell'Auditorium parco della musica di Roma, da oggi uno dei 23 centri vaccinali della capitale. Certo, andremo progressivamente aumentando il numero di prenotazioni giornaliere per poi nel momento in cui partiranno la seconda dose raddoppiare i numeri attuali per arrivare intorno a 400 500 somministrazione al giorno. Questo è il nostro obiettivo, se possibile anche di più, in relazione alla disponibilità di dosi che avremo. L'Italia in questo momento ha bisogno di due cose semplici da dire ma complesse da realizzare. Fermare la pandemia e salvare vite umane, ovviamente, riaccende i motori dell'economia e creare lavoro per evitare un disastro sociale. Entrambi questi obiettivi, fermare la pandemia e riaccendere l'economia, passono per il successo della campagna vaccinale. Non vedo l'ora che mi faccia l'effetto che mi deve fare. Poi, fra un mese, sette giorni finalmente potrò riabbracciare, ed è la cosa più importante, i miei nipoti. Nel Lazio sono stati vaccinati 40000 over 80 su 470 mila. In sostanza, quasi il 10% della totalità. Intanto nel più grande hub vaccinale al momento di tutta Italia, quello di Fiumicino, è iniziata la campagna di vaccinazione delle forze dell'ordine under 55 con le dosi del vaccino AstraZeneca. Nella caserma di via Magnasco, invece, è stato predisposto un centro clinico dove i medici della polizia di stato vaccinano gli over 80 già prenotati.