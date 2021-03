Vaccini over 80, il disastro del modello Toscana

"Contentissima Speriamo sia l'ultima eh! Son più contenta quando non c'è più". Nel Comune di Reggello ad una trentina di Km da Firenze, la signora Tina ha appena ricevuto il suo vaccino, il medico di famiglia va avanti e indietro tra il parcheggio e l'ambulatorio perché ha 36 pazienti da vaccinare. La campagna in Toscana per gli over 80 è stata affidata soltanto medici di famiglia, Dino spetta la sua dose con la moglie, ha 83 anni e una mente lucidissima. "Ma è tutto un difetto di organizzazione". Che modello sia fallito evidente da una impietosa classifica nazionale, intanto la dottoressa Mori che lavora da sola non può vaccinare tutti i giorni. "Siamo costretti a farli mercoledì giovedì e venerdì, entro il venerdì perché il vaccino Pfizer non può stare più 5 giorni scongelato, non più di 6 ore ricostituito". Ma cos'altro rallenta la macchina salvavita dei vaccini? Certamente la carenza. "E se io volessi creare una nuova agenda mi dice non hai altre agende disponibili dal 5/4 all' 11/4 non me ne fa prenotare più". E fa tanto male la burocrazia. "Io devo mettermi qui che chiamare le stesse persone, gli dico, Vittorio, guarda, venerdì 9 vieni a mezzogiorno, per esempio, quando le ho confermate tutte, clicco qui, mi dice conferma agenda e l'agenda va a finire nel portale nell'hub". "E poi c'è una parte di registrazione". "Esatto! Dopo che avremo finito i nostri pazienti dobbiamo andare su questo sito, salva farmaco, e poi se voglio essere pagata". "Non mi dica che lei per ogni paziente deve registrarlo per il suo pagamento". "Si, è questo".