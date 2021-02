Io credo che anche in Italia ci siano le strutture per fare almeno una parte del processo produttivo, l'Italia è la più attrezzata per quanto riguarda l'industria farmaceutica e il paese che dal punto di vista produttivo ha il maggior fatturato sui farmaci, quindi la cosa importante è che anche da noi, ma lo ha detto anche la Von der Leyen, in Europa, ma non solo in Europa, in Italia in particolare, si attivino queste fasi di produzione.