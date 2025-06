Vaccini pediatrici quali obbligatori e quali raccomandati

Innanzitutto vediamo quali sono le vaccinazioni obbligatorie nel nostro Paese, che vengono somministrate solitamente ai bambini nei primi mesi di vita. Si tratta appunto di questi 10 vaccini, a cui si aggiungono anche delle altre vaccinazioni gratuite, non obbligatorie ma fortemente raccomandate che sono queste 4 in Italia. Abbiamo scelto un dato, quello della polio, proprio per cercare di capire qual è la copertura vaccinale sui bambini che hanno 24 mesi e che quindi dovrebbero, appunto, aver ricevuto le prime dosi di questi vaccini. Siamo al 94% per quanto riguarda il 2023, l'ultimo dato registrato, e quindi vediamo un piccolo scarto rispetto a oltre il 95% del 2022, che però è uno scarto importante perché ricordiamo che proprio il 95% è la soglia che ha stabilito l'OMS come soglia necessaria a cui arrivare nelle vaccinazioni pediatriche. Poi questa soglia scende ancora di più, per quanto riguarda i bambini, man mano che crescono, quindi in quelle fasce di età in cui dovrebbero essere somministrate invece le successive dosi, mentre quello che succede in tutte le vaccinazioni, in questo caso abbiamo preso ad esempio il meningococco B, è il fatto che la percentuale di vaccinazione sia molto diversa a seconda delle regioni. Quindi vediamo che per esempio le vaccinazioni al Nord sono state di più, quindi la copertura è più alta, mentre invece al Sud, quando i colori sono più chiari vuol dire che la copertura vaccinale è più ridotta e tra l'altro la media, in questo caso il meningococco B, quindi di una vaccinazione raccomandata ma non obbligatoria, è molto più bassa di quella che avevamo visto per la polio. Vediamo anche un dato che ci mette a paragone con gli altri Paesi dell'Europa. Vediamo che il Portogallo batte un po' tutti, la cosa interessante è che il Portogallo, tra l'altro, non ha la vaccinazione contro l'epatite B obbligatoria, ma praticamente non ha vaccini obbligatori. Tra i Paesi che hanno pochi o nessun vaccino obbligatorio c'è anche la Germania che proprio nel 2020 ha introdotto invece la vaccinazione obbligatoria contro il morbillo. Perché? Perché se andiamo a vedere i casi di morbillo in Europa, vediamo che questo dato è schizzato nell'ultimo anno registrato, quindi dai quasi 4.000 casi nel 2023 a oltre 35.000 casi nel 2024. A te. .