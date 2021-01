Vaccino anti-covid, Lucchini: campagna vaccinale rallenterà

Noi continueremo con le somministrazioni, prevedendo però prima le dosi per i richiami che è fondamentale per chi ha iniziato alla fine di dicembre. Vi hanno garantito che arriveranno poi insieme alle altre queste 25 mila dosi. No, non ancora, sicuramente aggiorneranno il piano di consegne, ci faranno sapere. Noi sappiamo già che arriveranno altre 90000 dosi settimana prossima. Vediamo quando le 25000 dosi verranno reinserite per completare la fase uno, Ci sarà un leggero rallentamento, noi abbiamo raggiunto oltre le 20 mila somministrazione al giorno, per tenere il piano rispetto a queste consegne dobbiamo scendere a 13000. Maderna quando arriva e quante dosi? Moderna arriva settimana prossima, il giorno ancora non è stato dichiarato e arriverranno 11100 dosi, le aggiungeremo a quelle che abbiamo adesso di Pfizer per fare le somministrazioni delle prime dosi.