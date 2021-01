Vaccino, Arcuri: anche Moderna ha annunciato riduzione dosi

Qualche minuto fa anche Moderna ci ha informato che per la settimana dell' 8 febbraio delle previste 166 mila dosi di vaccino destinate all'Italia, ne consegnerà 132 mila. Il 20% in meno. Quindi dopo Pfizer e AstraZeneca, anche Moderna. Il nostro stupore, la nostra preoccupazione e il nostro sconforto aumentano. Purtroppo ormai quasi ogni giorno le previsioni circa l'andamento e la durata della campagna di vaccinazione nel nostro Paese, subiscono una rettifica. Quanto durerà la campagna? Quanti Italiani riusciremo a vaccinare e quando? A queste sacrosante domande che tutti si pongono in questi giorni, ogni minuto siamo costretti a dover dare una risposta diversa.