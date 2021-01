Vaccino, Arcuri: contratti vanno rispettati

La campagna delle vaccinazioni. Noi ci stiamo preparando a far diventare una campagna di massa in modo, diciamo, più puntuale finalmente, più soddisfacente. Questo dipenderà, lo ribadisco e non smetterò mai di ribadirlo, dalla disponibilità di dosi di vaccino che siano almeno pari a quelle che sono state oggetto di contatti che noi abbiamo sottoscritto per il tramite dell'Unione Europea, che noi non chiediamo, rispetto ai quali noi non ci accontentiamo di pianificazioni o di informazioni. Semplicemente che noi pretendiamo e che faremo ogni cosa nelle nostre facoltà, perché le nostre legittime pretese vengano rispettate.