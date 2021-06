Il Comitato Tecnico Scientifico ha chiaramente raccomandato, per quel che riguarda le prime dosi di vaccinazione, di riservare il vaccino di AstraZeneca per coloro che abbiano un'età uguale o superiore ai 60 anni, riservando invece per la fascia sotto i 60 anni, la raccomandazione per i vaccini a RNA, perché oggi non sono note chiare correlazioni con l'induzione di quei fenomeni di patologia della coagulazione, a cui facevo prima riferimento.