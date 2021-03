All'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo a Palermo vengono inoculati 3000 vaccini al giorno tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca, ma quest'ultimo adesso inizia a scarseggiare. Le dosi, infatti, basteranno solo per la giornata di oggi le altre dovrebbero, il condizionale è d'obbligo, giungere domani. Nei magazzini dell'ASP di Palermo però ci sono 50000 dosi al momento sotto sequestro sul provvedimento la procura di Biella. Fanno parte del lotto con cui sono state vaccinate alcune persone decedute dopo la somministrazione. Nonostante non siano stati trovati nessi tra le due cose l'EMA abbia dato il via libera ad AstraZeneca, definendolo sicuro, le dosi sono ancora inutilizzabili e questo causa un ulteriore ritardo alla campagna vaccinale. La crisi dei vaccini in generale è dovuta anche al fatto che una quota di essi è stata sequestrata e quindi una quota di questi vaccini è ancora sotto sequestro, noi speriamo di averli liberati subito. Era un lotto per la morte di una persona a Biella che, tra altre cose, si è anche evidenziato, non mi pare ci fosse nessuna relazione col vaccino, quindi abbiamo anche un problema sulla fornitura dei vaccini. - Sono 50000 dosi che sono ancora sotto sequestro? - Sono ancora sotto sequestro. Aspettiamo da un momento all'altro di averlo liberato. - Ci sono in arrivo altre dosi da parte della casa farmaceutica? - Noi sappiamo di sì, aspettiamo dosi da un momento all'altro. Non sappiamo quante, forse sappiamo quando, so che stasera forse dovrebbe arrivare qualcosa però non abbiamo ancora idea sui quantitativi. Insieme alla somministrazione dei vaccini in Fiera prosegue l'attività del drive in per i tamponi, per il momento ne vengono effettuati e processati più di 2000 al giorno.