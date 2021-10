Vaccino, Brusaferro: terza dose a tutti scenario verosimile

Io sono un tecnico, ritengo che sia importante immunizzare le persone. Dopodiché ci sono varie modalità per farlo. Certamente più riusciremo a immunizzare tutta la popolazione più saremmo in grado di controllare la circolazione. È importante che questo obiettivo venga raggiunto. La terza dose oggi è raccomandata per alcune categorie, per le categorie più fragili. È uno scenario verosimile però è importante, come sempre abbiamo fatto in questa fase, acquisire i dati, monitorare e valutare la persistenza della risposta immunitaria in tutte fasce della popolazione e man mano che avremo questo tipo di evidenze verranno poi declinate dal punto di vista organizzativo e normativo.